Nebati'den Financial Times'in haberine cevap

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15 Eylül 2022 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 11:53:00

Bakan Nebati'den Financial Times'ın 'Türkiye' iddialarına yerinde cevap

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times'ın 'sermaye' iddiasına Türkiye Ekonomi Modeli paylaşımıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." yanıtını verdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.

Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Financial Times Nureddin Nebati
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