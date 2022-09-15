Nebati'den Financial Times'in haberine cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." yanıtını verdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.

Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.

Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.