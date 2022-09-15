Bakan Nebati'den Financial Times'ın 'Türkiye' iddialarına yerinde cevap
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times'ın 'sermaye' iddiasına Türkiye Ekonomi Modeli paylaşımıyla karşılık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." yanıtını verdi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.
Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme." ifadesini kullandı.
Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunuldu.
- Türkiye'nin İlk Bankacılık Okulu Olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Yeni Eğitim Dönemine Başladı
- Nebati'den Financial Times'in haberine cevap
- Sosyal konut kiraya verilebilecek mi?
- Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti
- Küresel petrol arzı ağustosta arttı
- Ulaştırma alanında kamu kaynakları öncelikle demir yolu yatırımları için kullanılacak