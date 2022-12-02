EYT düzenlemesi için işverenlere uygun finansmanlı kredi paketi

Nebati, Twitter hesabından, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır. — Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) December 2, 2022

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.