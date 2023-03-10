Bakan Nebati'den deprem bölgesinde sağlanan vergi avantajlarına ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesinde sağlanan vergi avantajlarına dikkati çekerek, "Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde işçiler için vergi avantajı sağlanmasına" yönelik önerisine ilişkin "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine yönelik açıklamalarına değinen Nebati, şunları kaydetti:
"Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir. Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı paylaştığımız bağlantıdan takip edebilirsiniz. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."
Nebati, paylaşımının sonuna Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Deprem Sonrası Devreye Alınan Destekler ve Tedbirler" başlıklı dosyayı da ekledi.
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