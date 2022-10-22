Bakan Nebati'den destek açıklaması!

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22 Ekim 2022 Cumartesi 10:57:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 10:57:00

Bakan Nebati'den balıkçılara müjde: Ödenekler artırıldı

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Son Dakika Haberleri.. Bakan Nebati: Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.

Etiketler : Bakan Nebati Geleneksel kıyı balıkçılığı BALIKÇI
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