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Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiasına açıklama
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13 Aralık 2022 Salı 22:41:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 22:41:00

Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiasına açıklama

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."

Etiketler : nebati sosyal medya kılıçdaroğlu
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