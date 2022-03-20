Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

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20 Mart 2022 Pazar 15:26:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 15:26:00

Bakan Nebati: Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız

Kaynak: AA

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Bakan Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine geldi. Bakan Nebati, vatandaşları selamlayıp, konuşma yaptı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

Urfa'ya en az 1000 konutluk toplu konutu başlatıyoruz. Güneş enerji santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha 'fatura problemi yaşıyorum' demeyecek. Urfa tarımsal enerjiyle patlama yapacak.

"GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ"

Yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlerle mücadele etmeye biz biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız.

Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların girişimlerinin önünü kesemez. Engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz.

PETROL FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Zorluklar yaşıyoruz. Şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. Geçen yıl 2 yıl boyunca bu fiyatları yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi.

BAKAN NEBATİ'DEN AYÇİÇEK YAĞI MESAJI!

Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz. 20 yıldır hangi problemi çözmedik. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşadı. 'Ülkede ayçiçek yağı bitti' dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Enflasyon Millet Türk lirası Nureddin Nebati
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