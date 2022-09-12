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12 Eylül 2022 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 16:22:00

Bakan Nebati: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya devam ediyoruz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkenin Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüdüğünü ve istihdam yarattığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı."

Nebati, Orta Vadeli Program'da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Attıkları her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı öncelediklerinin altını çizen Nebati, "Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : hazine ve maliye bakanı nureddin nebati yatırım işsizlik
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