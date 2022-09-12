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12 Eylül 2022 Pazartesi 13:34:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 13:37:00

Bakan Nebati: Tarihin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşları ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlattıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.

"1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞI GÜVENLİ KONUTLARA TAŞIYACAĞIZ"

Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

"DEV PROJE SANAYİ VE TİCARETİN ÇARKLARINI HIZLANDIRACAK"

Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

Etiketler : Nureddin Nebati DEV PROJE sosyal konut projesi
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