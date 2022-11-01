Bakan Nebati: Önümüzdeki yıl enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon baskısından gerek içerden gerek dışardan kurtularak önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü ve bunun toplum tarafından hissedilir şekilde yaşandığı bir döneme girmiş olacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye önemli bir konumda ve bu konum hasebiyle de her türlü sıkıntıdan hızlı bir şekilde kendisini kurtaran ve yoluna devam eden bir ülke. Bunu da özellikle de dünyanın karşı karşıya kaldığı kriz anlarında çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her krizde muhakkak krizle ilgili söylemlerini yükselten bir grup vardır. Bunlar hep aynı şeyi söylerler "başaramazsınız, yürütemezsiniz, ülke zarar görecek, insanlar zarar görecek" diye. Ancak bu kötümser, karamsar tabloyu çizenlere rağmen ülkemiz hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, yeni durumu gözetip, adımlarını da ona göre atıyor. Hatırlayın, 2008 krizinde teğet geçecek demişti Cumhurbaşkanımız neler neler yaptılar. 15 Temmuz'da darbe girişimi ile karşı karşıya kalan bu ülke kendisini koruyup kollama faaliyetinde milleti ile birleşerek üstesinden gelmişti.

"İLK YARI YILDA YÜZDE 7,5'LUK BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİREN BİR ÜLKEMİZ VAR"

Özellikle ekonomik olarak 2018'de yine ataklarla karşı karşıya kaldığı zaman hızlı bir şekilde kendisini toparlamıştı. Yakın tarihe baktığımız zatan başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere Türkiye içerisindeki birçok muhalif medyada, sosyal medyada ve toplumda ülkenin küçüleceği zarar göreceği ve yılı tamamlarken negatif bir büyüme ile gerçekleştireceğini iddia ettiler. Fakat hatırlayın, Çin'den sonra ülkemiz yüzde 1,8'lik büyüme ile yılı tamamladı. Geçen yıl yine aynı kurum ve kuruluşlar ülkenin büyüklüğüne ilk aylardan itibaren tek haneli fakat küçük haneli olarak ilan edip sonra her geçen ayda ve çeyrekte bunu revize etmek zorunda kaldılar. Çift haneli olacak dediğimiz zaman yine aynı şeyleri söylediler. Yüzde 11 ile kapattığımız zaman yine söyleyenlerle, kötümserlerle iyimserler arasındaki farkı gördük. Bugün yine malum ilk çeyrek, ikinci çeyrek baktığımız zaman toplamda ilk yarı yılda yüzde 7,5'luk bir büyüme gerçekleştiren bir ülkemiz var.

Bu ülkemizin aslında her türlü problemi üstesinden gelebilecek bir iradeye bir ekonomi yönetimine, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine en önemlisi ülkemizin potansiyelinin en iyi nasıl değerlendirildiğine ilişkin bir sonuçtur aslında. Şimdi birçok yerde konuşuluyor ekonomi ne olacak diye. Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek diye. Geçmişten bugüne kadar gelen sürece baktığımız zaman hep iyi şekilde neticeleniyor. Bu belli bir plan, program ve vizyon ile gerçekleştiriliyor.

"TÜKİYE'NİN 21. YÜZYILDA DA BAŞARILARA İMZA ATACAĞININ GÖSTERGESİ"

Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın hafta sonu ortaya koyduğu ve yeni mottomuz olan "Türkiye Yüzyılı" mottosu aslında Türkiye'nin son 20 yılda ortaya koymuş olduğu başarıların ve özellikle de ortaya koymuş olduğu vizyonun 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğunu ortaya koyması açısından bir kaynaklık teşkil ediyor. Ancak toplantı gerek görsel şöleni ile gerek organizasyonu ile gerekse de sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile ortaya konmuş olan o müthiş vizyon ile aslında Türkiye'nin 21. yüzyılı hakettiğini ve 21. yüzyılda da çok önemli başarılara adım atacağını göstermesi açısından önemli.

"YENİ DENGEYİ OLUŞTURACAK OLAN ŞEYİ BİZ 20 ARALIK'TA TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'Nİ ORTAYA KOYARAK LANSE ETTİK"

Türkiye 1990'lı yıllarda çok patinaj yaptı. Ötekileştirmenin ve iş yapmamanın her şeyin siyaset ile ötekileştirilerek çözülmeye gayret edildiği bir dönemden sonra 2002'de Türkiye'de her şey değişti. AK Parti iktidara geldi. Yepyeni bir denge oluştu. Bir kaç yıl içerisinde Türkiye dengesi üst noktaya geldi. Bu üst noktadan sonra her dengede olduğu gibi yapılması gereken şudur; Siz yeni dengede kalacak mısınız? Yoksa yeni bir dengeye mi ulaşacaksınız? Orada kalmaya başlarsanız bu size zarar yazmaya başlar. İşte Türkiye 2012 yılındaki Gezi Olaylarında bir zirve yakalamıştı. O zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken ve ülkedeki tüm aklı başındaki yöneticilerin söylediği bir şey vardı; yeni bir şeyler söylemek lazım. O günden sonra sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yepyeni şeylerle yeni bir dengeye gelinmeye çalışıldı. İşte bu yeni dengeyi oluşturacak olan şeyi biz 20 Aralık'ta Türkiye Ekonomi Modeli'ni ortaya koyarak lanse ettik. Niye? Çünkü yine bir problem vardı ve makroekonomik göstergelerin hiçbir şekilde karşılamadığı kur atağı yaşanıyordu. Yepyeni şeyler denenmeye çalışıyordu buna rağmen buna karşı büyük bir duruş vardı.

O gün açıklanmış olan manifesto, 20 Aralık'ta Türkiye'nin yeni modelinin, yeni yol haritasının ne olduğunu ortaya koyması açısından çok önemliydi. Neydi bu? Önce yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın gerçekleştirilmesi ile Türkiye ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmak ve cari açığı da en az seviyeye düşürüp hatta pozitif hale dönüştürmek amacıyla bir takım tedbirler açıklandı. Bu tedbirlerin başında da kur korumalı mevduat vardı. Bu Türkiye'de uzun yıllar çözülemeyen toplumun dolarize olmaktan çıkması ve kur oynaklığının döviz oynaklığının belli bir süre sonra kendi haline gelmesi ve salınımların en düşük seviyeye getirilmesiyle ortaya konmuş olan Türkiye Ekonom Modeli. Türkiye vizyonu ile ilintilidir.

"TOGG BÜYÜK BİR HAYALİN GERÇEĞE VURUMUDUR"

Türkiye vizyonu Türkiye Ekonomi Modeli birlikte Türkiye'nin 21. yüzyılını inşa edecek en önemli parametelerden bir tanesidir. Togg büyük bir hayalin gerçeğe vurumudur. O otomobil olarak lanse edilebilir ama bizim dönemimizde yaşayan insanlar açısından çok faklı bir anlam ortaya koyuyor. Niye? Çünkü ben 58 yaşındayım 61 yıl önce Devrim otomobili bu ülkede üretime başlarken yolu kesildi. Aynı gerekçelerle yolu kesildi. Yapamazsınız, edemezsiniz, beceremezsiniz bu ülke bunu yapacak kapasiteye sahip değildir diyerek yolunu kestiler. Uçaklarımızın yolunu kestiler. Birçok yatırımın yolunu kestiler, füzelerimizin yollarını kestiler. Bunlar maalesef ülke içerisindeki çığırtkanlıklarla da iş birliği yapılarak yapıldı. Bu çığırtkanlar sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yerli otomobil üretilecek dediği zaman had seviyede seslerini yükselttiler. Ancak temeli atıldığı zaman yine dalga geçtiler. Temele gittiğimizde ertesi gün ve aynı akşam sosyal medyada, medyada aynı çığırtkan ekip Türkiye bu otomobili üretemez, üretilirse şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek sözlerini ortaya koydular. Kim bu çığırtkan ekip? Köprüyü yaptırmam diyenler, köprüyü sattırmam diyenler, Marmaray'ı, Avrasya'yı, havaalanını yaptırmam diyenler. Yani aslında bir taş üstüne bir taş koymamış, vizyon sahibi olmayan, ülkesini küçümseyen, sürekli başkalarına gözünü diken, beklentilerini başkaları üzerinden kuran bir küçücük azgın grup.

"O ARAÇ TÜRKİYE'NİN BİR YÜZ AKI"

Fakat sessiz çoğunluk dediğimiz şey son 20 yılda ortaya konmuş olan başarıların bir nişanesi olarak sadece savunma sanayiinden değil aynı zamanda da otomotivde de bir adım atılacağına inandı. Nihayetinde biz yine Togg ile tanıştık. Ben çok heyecanlıyım çünkü milletvekili iken araç yapılacak dendiği zaman bundan büyük bir keyif alan, haz duyan ve heyecanlanan birisi olarak ilk yaptığım şey ben bu otomobilin ilki mutlaka bu işin fikir babası olan sayın Cumhurbaşkanımıza aittir fakat ne olur bu keyfi bana da yaşatın diyerek resmi yazı yazan biriyim. Nihayet bu hafta sonu biz Togg'u gördük. Ne zaman gördük 29 Ekim'de gördük. O araç Türkiye'nin bir yüz akı. Şu kadarı yerli olacak, şu kadarı olmayacak diyerek başlayıp, seri üretim olur mu olmaz mı diye başlayanlar, fabrika nerede diyenler fabrikayı görünce şimdi seri üretim nerede, seri üretimi şimdi önümüzdeki günlerde başlayacak olan seri üretim test süreci bittikten sonra önümüzde yıl üretilecek binlerce araç ve sonrasında 175 binlik bir araca ulaşıp 2030 yılında 50 milyar dolarlık bir ihracata katkı sağlayıp, 7 milyar dolarlık da cari açıkta bir azalmaya sebep olacak bu otomobili gördükleri zaman yine ilk kullanmaya hevesli olanlar da bunlar diyip Togg ile atılmış adımlara baktığımızda başta Hazine ve Maliye Bakanlığ olmak üzere ilgili kurumlar Sanayi Ticaret Bakanlığımız ve 5'li pehlivanın ortaya koymuş olduğu performansa destek vermek için her türlü adımı attı.

"ENFLASYON AŞAĞI DOĞRU BELİNİ KIRMIŞ OLACAK"

Elbette zaman zaman şikayetler geliyor. Bu konudaki duruşumuz şudur biz genele bakarız. Kötü örnek emsal teşkil etmez. İkincisi gerçekten krediyi alabilecek bir durumda olmayabilir bu firmalar bundan kaynaklı olabilir. Kaldı ki özellikle kredilere ulaşımda zaman zaman serzenişler geliyor, şu anda faiz oranları oldukça düştü. Bu yıl yüksek bir enflasyon yaşadık inşallah aralık ayında baz etkisiyle de başlayıp beklentilerin kırılması ve aldığımız tedbirlerin semeresinin görüleceği bir dönemde enflasyon aşağı doğru belini kırmış olacak. Şimdi ucuz krediyi mümkün olduğunca farklı yol ve yöntemlerle farlı alanlara kullanma amacıyla hareket edenlerin serzenişlerini görüyoruz. Halbuki yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesini güçlendirmek isteyenlere biz her türlü desteği veriyoruz kamu bankaları üzerinden.

Enflasyon tabi sadece Türkiye'nin değil dünyanın problemi. Enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi dünya için söylüyorum. Özellikle salgından başlayıp savaşla en üst seviyeye ulaşan ve ülkeleri neredeyse resesyona uğratacak enerji fiyatlarındaki, emtia fiyatlarındaki artışlar, taşıma maliyetlerinin yükselmesi, konteyner fiyatlarının artması ve kuraklığın da gelmesiyle gıda fiyatlarının yükselmesi sonrasında da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden başlayan tarımdaki sıkıntılar dünyadaki fiyatların oldukça yükselmesine sebep oldu. Bunlar dünyaya enflasyon olarak dönüyor.

Merkez bankalarının almış olduğu tedbirlerden dolayı da finansal bir kısıtlamadan dolayı da finansa ulaşmada karşılaşılan problemler arz edilen fonunda azalmasına sebep oluyor. Bütün bunlar bir de Türkiye'de geçen yıl yaşanan kur ataklarıyla birleşince ülkemizde enflasyonun çok daha hızlı ve şiddetli yaşanmasına neden oldu. Enflasyon şöyle bir şey, karar verdiğiniz anda sabah hissedeceğiniz şey değildir. Şuna benzetirim bir otomobili kullanırsanız direksiyonu çevirdiğiniz anda araç döner fakat bir tekne kullanıyorsanız bir gemi kullanıyorsanız çevirdiğiniz anda dümen dönmez. Hedefinizi koynamız lazım belli bir süre geçmesi lazım. O süre içinde teknenizin nasıl yol alacağını hesaplamanız lazım. Fakat yetmiyor rüzgarı hesap etmeniz lazım, dalga boyunu hesap etmeniz lazım. Boğaz'ı geçiyorsanız akıntıya dikkat etmeniz lazım. o da yetmiyor aracınızın gemi mi, vapur mu, büyük şilep mi olduğuna göre de hareket etmeniz lazım. Bu birçok dışsal etkenin yol çizdirdiği bir yapıdır enflasyon. Dolayısıyla da önce enflasyonla mücadelemize bir hedef koyacaksınız. O hedef çerçevesinde yapısal adımlar atacaksınız. Makroekonomik tedbirler alacaksınız vergilerin indirimlerinden sübvansiyonlara kadar öte yandan da finansal olarak bir takım tedbirler alarak bunun üzerine gideceksiniz.

Biz gerek finansal ve gerekse makro ekonomik tedbirlerimizi aldık. Bunların etkilerini aralık ayından itibaren, önce baz etkisiyle sonra beklentilerin kırılmasıyla, kur atağından sonra karşı karşıya kaldığımız oynaklığın giderilmesiyle, dünyada da emtia fiyatlarının sakinleşmesiyle enflasyon baskısından gerek içerden gerek dışardan kurtularak önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü ve bunun toplum tarafından hissedilir şekilde yaşandığı bir döneme girmiş olacağız.