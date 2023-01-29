VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü... "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz"
‘Süreyya' olarak döndü
Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina
İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak'tan "aşırı tüketim" uyarısı
Değişen iklim şartları bazı hayvanların neslini tehlikeye atabilir
İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı
Türk Kızılayın kan stokları "alarm" veriyor
"Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor"
Sanatsal buluşma
Meclis yoğun bir haftaya daha giriyor
Aşkın ilk fotoğrafı
Alışveriş stili
Tunus'ta erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
Onur Tuna'ya açılan davaya ret
EYT'de sona gelindi! Düzenleme yarın Meclis'te
ABD polisi, paket taşıyan sürücünün gasbedildiği anın görüntülerini paylaştı
Akbar'dan Sovyet film müzikleri
Neden'lerin şarkısı
5 ülkeden provokatif Türkiye uyarısı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Washington Post: ABD terörist eğitiminde
29 Ocak 2023 Pazar 11:23:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 11:23:00

Bakan Nebati: Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor.

2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı.

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz.

Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : nurettin nebati gelir yatırım
Klibi eşine emanet

Klibi eşine emanet
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Kahraman askerimizin hikâyesi

Kahraman askerimizin hikâyesi
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
'Al Sancak' gururu

'Al Sancak' gururu
Sahnede Adanalı buluşması

Sahnede Adanalı buluşması
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Sağlık sektöründe bir numarayız

Sağlık sektöründe bir numarayız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX