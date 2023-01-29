"Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor"

Bakan Nebati: Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

2002 yılında her 100 TL'lik bütçe harcamasının 43,2 TL'si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL'si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor.

2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL'si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL'si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL'si faiz ödemelerinde kullanıldı.

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz.

Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

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