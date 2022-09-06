VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Düsseldorf'ta ilgiyle karşılandı
Hindistan, iğnesiz Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlıyoruz
Biden yönetiminden çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım
Başkan Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz 627 milyon dolar olarak gerçekleşti
Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat dönemi
Adalet Bakanlığı "2053 vizyon" çalışmalarını başlattı
Adnan Oktar davası yeniden başladı
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak
Başkan Erdoğan: Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye'den Yunanistan'a diplomatik hamle!
Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi
ABD'de bir spiker canlı yayında kısmi felç geçirdi
Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Bakan Akar: 2,5 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından ayrıldı
İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak
Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Türkiye'den Akkuyu için net mesaj: Gecikmeye tahammülümüz yok
Gazprom Çin şirketiyle anlaştı!
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı
06 Eylül 2022 Salı 21:03:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 21:03:00

Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından KOBİ'lere yeni bir destek paketi müjdesini açıkladı.

"Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"

Bugüne kadar uygulanan destek paketlerinin işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlevi olduğunu belirten Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz."

Nebati, paketin hazırlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti:

"Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

Etiketler : Nureddin Nebati paket KOBİ
‘Kül' bitti

‘Kül' bitti
Memleketine milli destek

Memleketine milli destek
Geleneksel aile kampı

Geleneksel aile kampı
5. katta ölümle burun buruna

5. katta ölümle burun buruna
Kötü yorumlar tükürmeyin

Kötü yorumlar tükürmeyin
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Zehra sürprizi

Zehra sürprizi
Kendi rekorunu kıracak

Kendi rekorunu kıracak
Deniz'in hilesi ortaya çıktı

Deniz'in hilesi ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes