VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
Kardeşlik ödülü
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı
02 Aralık 2022 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 15:43:00

Bakan Nebati açıkladı: Enflasyon için kapsamlı adımlar atıyoruz

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi yönetimi olarak son bir yılda yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attıklarını bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle 2 Aralık 2021'de göreve başladığını anımsatarak, geçen bir yıllık sürede ekip arkadaşlarıyla işlerini layığıyla yerine getirebilme arzusuyla, büyük bir azimle çalıştıklarını vurguladı.

Gelecek dönemde de Türkiye'nin refah seviyesini artırmak için çok çalışacaklarının altını çizen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız bir yılda, ekonomi yönetimi olarak, yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadık. Döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attık. Vatandaşımızı kendi paramız cinsinden tasarrufa yönlendirecek yatırım enstrümanlarını hayata geçirdik. Bu sayede dünya ekonomisinin durgunlaştığı, küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı 250 milyar doların üzerine taşıyacak ortamı tesis ettik."

50 YILIN EN HIZLI BÜYÜME PERFORMANSI

Nebati, geçen yıl yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansının gerçekleştirildiğini, 2022'nin 9 aylık döneminde de yüzde 6,2'lik güçlü bir büyüme kaydedildiğini anımsattı.

"YÜKSEK ENFLASYON SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZECEĞİZ"

Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiği görevde, Türkiye'de dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa "geçici değil, kalıcı bir çözüm bulmak için" üretim, ihracat ve istihdama odaklandıklarını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi açısından büyük bir yapısal dönüşüm anlamına gelen bu politika sayesinde, küresel şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkardığı bir ortamda biz işsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardık. Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere sık sık hatırlattığı üzere, durmayacağız, ülkemizin refah seviyesini artırmak için çıktığımız bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Finansal bağımsızlığımız, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için attığımız tüm adımlarda bizlere destek olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var. Şunu biliyorum ki milletimiz ortak bir amaç uğrunda birleştiğinde engel tanımaz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız."

Etiketler : Bakan Nebati Dünya ekonomis Türkiye ekonomisi
Sahne ücretleri abartılıyor

Sahne ücretleri abartılıyor
Kubilay'ı sildi

Kubilay'ı sildi
Ayrıldılar

Ayrıldılar
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Menajerler estetik istiyor

Menajerler estetik istiyor
Kedisi de tescillendi

Kedisi de tescillendi
Can gitti Karius geldi

Can gitti Karius geldi
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Emmoğlu performansı

Emmoğlu performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX