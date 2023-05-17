VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi
Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım
TBMM Başkanı Şentop, 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı
Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:10:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:10:00

Bakan Nebati: İşsizlik oranı 2018'den bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik oranının 2018 yılının birinci çeyreğinden bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştüğünü bildirdi.

    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile güçlü performansını sürdüren ekonominin yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ettiğini vurguladı.

    Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendiren Nebati, şunları kaydetti:

    "Toplam istihdamımız bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydetmiş ve 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür. Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz."

    Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati işsizlik oranı
    Dostça ayrılık

    Dostça ayrılık
    Sevgiliden VIP servis

    Sevgiliden VIP servis
    Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan

    Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan
    "Ailece yemek yiyeceğiz"

    "Ailece yemek yiyeceğiz"
    Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

    Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş
    Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

    Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum
    İlk kez oy kullandı

    İlk kez oy kullandı
    Zeynep'ten şov

    Zeynep'ten şov
    ‘Şebeke' için siyah saç

    ‘Şebeke' için siyah saç

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX