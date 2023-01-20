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20 Ocak 2023 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 17:14:00

Bakan Nebati: Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda 50, 40 ve 30'lara gerileyecektir." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda 50, 40 ve 30'lara gerileyecektir." açıklamasında bulundu.

Nebati, yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldan bu yana, hep ileriye doğru sağlam adımlar atmaya, yurdun dört bir yanını imar etmeye, milletle el ele vererek ülkeye asırlık eserler kazandırmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin gururu olan elektrikli yerli otomobilin doğum yerinin Kocaeli olduğuna işaret eden Nebati, yine eser siyasetlerinin bir yansıması olan abidevi köprülerden Osmangazi Köprüsü'nün de Kocaeli şehrinin ulaşım avantajını çok daha ileri bir aşamaya taşıdığını, lojistik rekabet gücünü daha da artırdığını kaydetti.

Nebati, büyük yatırımların önce vizyonla ortaya çıktığını, sonra kararlılıkla yerine getirildiğini vurgulayarak, "Belli bir müddet sonra da bu eserler, kendi güçlerini ortaya koymaya başlarlar. Yine aynı şekilde, şehir hastaneleriyle ilgili de aynı şikayetlerde bulunanlar, salgın döneminde aslında şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve imkansızı neredeyse başaran bir güce dönüştüğünü görmüş oldular." diye konuştu.

Şehre yapılan yatırım miktarının iktidarları süresince her geçen gün artarak toplam 80,5 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, insan odaklı bu yatırımların başında elbette vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamanın geldiğini, TOKİ tarafından Kocaeli'de toplamda 25 bin 942 konut hayata geçirildiğini, bunlardan 19 bin 455'i hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da 5 bin 200 konutun daha, Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulacağını hatırlatan Nebati, bu evlerin hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi İzmit ve Derince'de başladığını, Dilovası, Körfez, Gebze ve Kandıra olmak üzere ilk etapta toplam 6 ilçede daha kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Etiketler : nureddin nebati enflasyon ekonomi
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