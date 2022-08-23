VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek
5 il için sarı kodlu uyarı
Sözleşmelilere kadro müjdesi! Tarih belli oldu
Türkiye'den dünyaya Suriye'ye mesajı!
Yunanistan 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanıyor!
Tüm Türkiye'yi sarsan kazada yeni ayrıntı!
Yeni sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek?
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var
Şarkıcı Özgün, özel çocuklar için Kapadokya'da…
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar
ABD SİHA'sı düşürüdü
Bakan Nebati'den büyüme mesajı
Çavuşoğlu: (ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapıl...
İlk tur bitti, elde var sıfır!
Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak
Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı
Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi
23 Ağustos 2022 Salı 11:27:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 12:14:00

Bakan Nebati: Dar gelirliler için icra, haciz ve konut desteği çalışmaları tamamlandı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar gelirliler için iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Dar gelirliler için düzenleme hazırlığı) Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Bakan Nebati, "(KYK borçları) Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Nebati' TORBA EYT KYK
2 milyon sevinci

2 milyon sevinci
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
2023'te yeni albüm

2023'te yeni albüm
Yeni şarkısını duyurdu

Yeni şarkısını duyurdu
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor

Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor
"Her şey büyülü bir film gibi"

"Her şey büyülü bir film gibi"
Ankaralıları coşturdu

Ankaralıları coşturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes