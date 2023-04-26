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26 Nisan 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 11:00:00

Bakan Nebati: Çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine inecek

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,"Su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 2023'te 2022'ye göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

Etiketler : çiftçi su kullanım hizmet bedeli tarımsal sulama
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