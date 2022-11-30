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30 Kasım 2022 Çarşamba 11:51:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 11:51:00

Bakan Nebati: Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız

Kaynak: TRT Haber

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Bakan Nebati, "Orta Vadeli Program (2023-2025)'da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin şunları kaydetti;

Nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız selektif kredi politikası ile ekonomimizdeki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağlıyoruz. Politikalarımızın olumlu sonuçlarını da almaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

"BU YIL DA EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)'da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü

Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir.

Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur.

"İŞSİZLİK ORANI YÜZDA 10'A GERİLEDİ"

Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10'a gerilemiştir.

Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye'yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız.

Etiketler : hazine ve maliye bakanı nureddin nebati orta vadeli program büyüme
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