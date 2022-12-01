VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikler
01 Aralık 2022 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 10:33:00

Bakan Nebati: Borsada işlem gören şirket sayısı 482 oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır" dedi.

Bakan Nebati, "Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor" diye konuştu.

Etiketler : nureddin nebati borsa şirket
Eğlence bitmedi

Eğlence bitmedi
Herkes oynuyor

Herkes oynuyor
Baba acısı

Baba acısı
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Boğaz'ı şenlendirdi

Boğaz'ı şenlendirdi
Fraklı güzeller

Fraklı güzeller
Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Gözaltı bandıyla güzelleşiyor
Kadınlara özel şarkı yaptı

Kadınlara özel şarkı yaptı
Babaya veda

Babaya veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX