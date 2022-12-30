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30 Aralık 2022 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 16:15:00

Bakan Nebati, borç stokuna ilişkin açıklamada bulundu

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel piyasalardaki olumsuzluklara rağmen makroekonomik dengeleri, makul risk düzeyini ve uygun maliyeti gözeterek mali disiplinden asla ödün vermeden ilerlediklerini, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarıyla yol almaya devam ettiklerini bildirdi.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden birisi olan borç stokunun GSYH'ye oranında ve Türkiye brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranında 2022 yılında çok önemli başarılar sağlandığını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"AB ülkelerinde ortalama yüzde 86 olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranı ülkemizde 2002 yılındaki yüzde 71,5 seviyesinden 2022 yılı 3. çeyreğinde 2021 sonuna göre 7 puan azalarak yüzde 34,8'e gerilemiştir. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır. Ülkemizin brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı da tüm dünyada borçluluk oranlarının yükseldiği salgın dönemindeki yüzde 60,3 seviyesinden 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 52,6 seviyesine kadar gerilemiştir. Borç stokundaki düşüşte kaydedilen bu başarının, ekonomimizin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, yatırımların ve istihdamın her geçen gün artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir."

Etiketler : nureddin nebati borç stoku ab ülkeleri
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