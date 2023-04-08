Bakan Nebati: Bizim yaptıklarımızı idrak edemiyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel sarsıntıları fırsata çevirmek için gece gündüz çalıştık. Atlantik ötesi danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye'de ekonomi hep taşıma su ile dönsün." dedi.

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