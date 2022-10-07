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Bakan Nebati: Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak
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07 Ekim 2022 Cuma 23:54:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 23:54:00

Bakan Nebati: Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak

Kaynak: TRT Haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmediğini belirterek, bu yıl da asgari ücretteki artışın enflasyonun üzerinde olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Aralık ayında enflasyonun baz etkisiyle azaldığını göreceğiz" diyen Nebati, asgari ücrete enflasyonun üzerinde iyileştirme yapılacağını belirtti.

Esnafla ilgili olarak Halk Bankası ile yeni bir çalışma hazırlandığını da söyleyen Bakan Nebati, "Limitlerin artırılacağı ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışılıyor" dedi.

DAR GELİRLİLERİN BORÇLARINI SİLMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, dar gelirlilerin borçlarını silmeye yönelik çalışmanın yakın zamanda Meclis'e sunulduğunu hatırlattı.

Çalışmanın, 2 bin liraya kadar icraya düşmüş, 9 milyon dosyanın temizlenmesini içerdiğini söyledi.

KUR KORUMALI MEVDUAT 1 YIL UZATILDI

Bakan Nebati, büyük ilgi gören Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını da duyurdu.

Mevduatın üçte birinin Kur Korumalıya geçtiğini söyleyen Nebati, hacimin 1,4 trilyon TL olduğunu açıkladı.

Etiketler : Nureddin Nebati enflasyon asgari ücretteki artış
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