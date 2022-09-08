Bakan Nebati: Aşağı eğimli bir enflasyon göreceğiz

AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Bakan Nebati, iş dünyasıyla buluştuğunu, esnafı ziyaret ettiğini belirterek, kentte güler yüzle karşılandığını söyledi.

Salgının başladığı 2020'nin ilk aylarından itibaren dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğine değinen Nebati, dünyadaki ekonomik büyümenin 2020'nin içinde daraldığını ve küçüldüğünü vurguladı.

Nebati, salgın başlarken Türkiye'nin bu dönemden çok farklı bir şekilde çıkacağını söylediklerini hatırlatarak, bu dönemde birilerinin ise Türkiye'nin perişan olacağı, küçüleceği, insanların işini kaybedeceği, dükkanların kapanacağı gibi yaygaralar yaptıklarını ifade etti.

"Kötümserler" dedikleri bu kişilerin seslerinin de çok yüksek çıktığını dile getiren Nebati, "Bizler ülkesine, üretime, AK Parti iktidarına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenenler olarak, 'Türkiye 2020'de büyüyecek' diyerek bunun boşa çıkmayacağını biliyorduk." dedi.

- "BİZ SESSİZ ÇOĞUNLUĞUN TA KENDİSİ VE TEMSİLCİSİYİZ"

Bütün dünya küçülürken Türkiye'nin büyüyerek pozitif olarak ayrıştığına dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yüzde 11'in üzerinde büyüyen bir Türkiye vardı, yine aynı yaygaralar başlamıştı. O yaygaralarda Türkiye'nin bir miktar baz etkisiyle büyüyeceğini söylüyorlardı. Biz 'Hayır çift haneli bir büyüme gerçekleşecek.' dediğimizde de yine aynı şeyi yaptılar ve yanıldılar. Şunu iyi bilin, sesini yüksek çıkaran bir güruh var. Bir de işini sessiz sedasız yapan bu ülke, vatanı, devleti, bayrağı için çalışan büyük bir sessiz çoğunluk var. Biz sessiz çoğunluğun ta kendisi ve temsilcisiyiz. İşlerini yapan, ülkesini seven. Bizler dedik ki '2021 yılında iyi olacak.' ama her zaman olduğu gibi hep kötü örnekler verdiler. Bunu beceremeyince spekülatif, manipülatif hatta ihanete varan söylemlerle bizi 20 Aralık akşamına getirdiler. 20 Aralık'ta hatırlayın ülkede ön görünmezlik, kaygı olmuş, döviz fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor. Sahte belgelerle dolar şu kadar olacak, ülke perişan olacak şeklinde sert ifadelerle Türkiye'yi kilitlemeye gayet ediyorlar ama yanıldıkları bir şey var. Bu ülkenin iktidarı her sıkıntılı anda milletin duasını, desteğini alarak mutlaka ama mutlaka bir çözüm üretir. 20 Aralık'ta biz uzun günler neticesine ürettiğimiz çözümü, Sayın Cumhurbaşkanımızdan duyduğumuzda bütün millet 'Evet yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, problemleri çözecek yerin adresi de burasıdır.' dedi."

- "REKABET EDİLEBİLİR KUR SEVİYESİYLE ÖNÜMÜZÜ GÖRECEĞİZ"

O tarihten itibaren Türkiye'de çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Nebati, o akşam ilan ettikleri kur korumalı mevduat hesabıyla Türkiye'deki dövizi kontrol altına aldıklarını hatırlattı.

Zorlukların olduğunu, ancak bunların aşılacağını belirten Nebati, "Rekabet edilebilir kur seviyesiyle önümüzü göreceğiz. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle başlayan ve bugüne kadar etkisi sert bir şekilde devam edip, tüm dünyayı adeta esir eden bu gelişmelere rağmen Türkiye önemli başarılara imza attı." diye konuştu.

Önlerinde enflasyon sorunu olduğunu ifade eden Nebati, "Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Bu yol ve yöntemlerimiz diğerlerinin söylediği gibi 'Biz geliriz altı ayda çözeriz yani dükkanları, fabrikaları kapatırız, yüksek faizle insanların işlerini kaybetmesine sebep oluruz. Ülkeyi tekrar bir ithalat cennetine dönüştürürüz. İhracatı kısarız ve ülkenin ekonomi yönetimini aslında başkalarının yönettiği bir yere götürürüz.' şeklindeki iradelerine, ifadelerine karşı diyoruz ki yurt dışındaki emtia, gıdadaki emtia fiyatlarının yükselmesinden sonra attığımız adımlarla, sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Nitekim enflasyonda artış hızı verimliliğin yüksek olması, üretimin artması, yazın getirdiği imkanlar, dünyadaki her türlü emtianın ılımlaşacak şekilde sakinleşmesi ve aşağıya doğru hareket etmesiyle elde ettiğimiz bu imkanlarla biz önümüzdeki aylarda artış hızı düşmüş bir enflasyon, aralık ayından itibaren bazın da etkisiyle burnunu aşağıya indiren bir enflasyonla ülkede, önümüzdeki dönemin sonunda yüzde 23,9'luk bir enflasyon ve sonrasında da tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz. Bu tedbirlerimiz, birilerinin söylediği gibi sert tedbirlerle olmayacak. Biz fabrikaların çalışması, esnafın dükkanını açması ve işine gidenlerin işini kaybetme korkusunu yaşamadan hayatını devam ettirmesine bağlı bir koşulla enflasyonla mücadele ediyoruz."