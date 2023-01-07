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07 Ocak 2023 Cumartesi 08:42:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 08:42:00

Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor

Kaynak: Yeni Şafak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin artık kabul gördüğünü, yatırımcıların da Türkiye'de iktidarın el değiştirmeyeceğini satın aldığını söyledi. Nebati, “Artık içeride de dışarıda da kimse ‘Faizi artıracak mısınız?' diye sormuyor. Tersine, ‘Seçimden sonra bu politikalarınıza devam edecek misiniz?' diye soruyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin perde arkasını anlatan Nebati, 20 gün boyuncu üzerinde çalıştıkları paketin saatler içerisinde sonuç verdiğini ifade etti. Bakan Nebati, 'Hiçbir müdahale yapılmadan o gece döviz 18 lira 36 kuruştan 10,5 liralara kadar geldi. Bu, benim için ekonominin 15 Temmuz'uydu. Yani farklı bir geceydi. olağanüstü bir geceydi. dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımcıların Türkiye'de iktidarın el değiştirmeyeceğini satın aldığını söyledi. Yeni Şafak'a konuk olan Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin tüm dünyada benimsendiğini kaydetti. Martta Londra'ya gittiğinde yatırımcıların kendisine "Açıksınız, şeffafsınız ama bu politikalara inanmakta güçlük çekiyoruz" dediğini hatırlatan Bakan Nebati, "Temmuz'da 'Yahu siz ne yapıyorsunuz? Biz mi yanılıyoruz?' diye sormaya başladılar. Ekim ve kasıma geldiğimizde 'Galiba siz bu işi çözdünüz' demeye başladılar. Şimdi fonlar bize geliyor ve 'Seçimden sonra nasıl icraatlar yapacaksınız?' diye soruyorlar. Kimse şu anda, hatta ağustos ayından itibaren ne içeride ne de dışarıda 'Faizi artıracak mısınız?' diye bir soru sormaya gelmiyor. Tersine 'seçimden sonra bu politikalarınıza devam edecek misiniz?' diye soruyorlar" şeklinde konuştu.

ZİHİNLERİ 180 DERECE DEĞİŞTİRDİK

Bakan Nebati, bu zihinsel dönüşümü kabul ettirmenin kolay olmadığına dikkat çekti. Nebati, "Önyargıları zamanla kırıldı ve 'Ne yapıyorsanız reçeteyi bize de verin' demeye başladılar. Çünkü, zihinsel dünyayı 180 derece değiştirmek gerçekten çok zor. Bunu ben kendi bürokrasimde de yaşadım. 2018'den itibaren önemli adımlar atıldı. 2018 Ağustos'unda bir tarafta saldırı, bir tarafta atılan adımlar. Bakan Bey'in net duruşu (Berat Albayrak) ve Cumhurbaşkanımızın sağlam duruşuyla atılan adımlar doğru sonuçlar doğurdu. Bir şeyi yaptığınız zaman kararlı durmanız çok önemli. Bu sonuçları kararlı bir duruş sergileyerek elde ettik" dedi.

20 ARALIK EKONOMİNİN 15 TEMMUZ'UYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu Kur Korumalı sisteminin perde arkasını anlatan Bakan Nebati, 20 gün boyunca üzerinde çalıştıkları paketin saatler içerisinde sonuç verdiğini ifade etti. Nebati, "Cumhurbaşkanımız o gece çok güçlü bir duruşla kararları açıkladı. Kur Korumalı Mevduat başlığı altında 13 çözüm önerisi duyurduk. Ve ilk defa o gün, döviz kurunda o günlerde yaşanan hızlı yükseliş sonrası, hiçbir müdahale yapılmadan, o gece döviz 18 lira 36 kuruştan 10,5 liralara kadar geriledi. Sabaha kadar hiçbir şekilde müdahale olmadı. Hiçbir şekilde! Bu, benim için bir anlamda ekonominin 15 Temmuz'uydu. Farklı bir geceydi, olağanüstü bir geceydi" diye konuştu.

KİMSE KURLARDA BOŞUNA HAREKETLİLİK BEKLEMESİN

Kurlara dair beklentisiyle ilgili soruları da cevaplandıran Bakan Nebati, döviz kurlarında olağanüstü bir hareketlilik beklemediğini söyledi. Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun yılın son ayında 55,7'den 54,7'ye gerilediğine dikkat çeken Nebati, "Ben halen reel efektif döviz kurunda yakın dönem için optimal noktanın 2020-2022 dönemi ortalaması olan 60 seviyelerinde olduğuna inandığım için bugünlerde döviz fiyatlarındaki bir artışın hiç de makul olmayacağını, işletmelerin adımlarını atarken sadece döviz kurları üzerinden değil, pazar çeşitlendirme ve etkin maliyet yönetimi gibi alanlarda çözüm arayışı içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle girdi maliyetlerini nasıl daha iyi kontrol altında tutacaklarına ve verimliklerini nasıl daha ileri noktalara taşıyacaklarına ilişkin çalışma yapmaları konusunda müteşebbislerimize çağrı yapmak istiyorum. Birazcık onlar da hesap kitaplarını yapsınlar, diğer yandan pazarlama faaliyetlerine de daha çok eğilsinler" uyarısında bulundu.

2022 YILI BÜYÜME ORANIMIZ YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE OLUR

Üretimin üçüncü çeyrekte de güçlü bir şekilde devam etmesinin büyüme çıtasını yukarı taşıdığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fabrikalar 2-3 yıllık siparişler aldı. Stokları doldu. Nitekim dördüncü çeyrekte gelen verileri inceliyoruz. Öncü göstergelere göre Eylül-Ekim aylarındaki dördüncü çeyrek büyüme beklentimiz yüzde 1'in altındaydı. Ancak şimdi görülüyor ki dördüncü çeyrekteki büyümemiz yüzde 2'nin de üzerinde olacak. Dolayısıyla yılı yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatmış olacağız" şeklinde konuştu.

MARKETLERE İNDİRİM TEŞEKKÜRÜ

Bakan Nureddin Nebati, tüm dünyada zorlu geçen 2022 yılında öngörülebilirliğin zayıf olduğunu söyledi. Marketlerin de geçen sene önünü görmekte zorlandığını dile getiren Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak şimdi durum değişti. Tüketici maliyetleri düşüyor. Enerji, petrol, lojistik fiyatları geriliyor. 30 liralara kadar çıkmış mazotun litre fiyatı bugün 22-23 lira. Petrolün varil fiyatı 87 dolarlardan 78 dolarlara düştü. Bu yüzden maliyetler yükselmiyor. Sadece asgari ücret maliyeti arttı. Bunun da etkisi sınırlı olacaktır. Marketler zaten EYT ve asgari ücretin maliyetini aralık ayında ürünlere yansıttılar. Beklentiler, enflasyondaki en önemli etkendir. Ortamdaki öngörülebilirlik artınca marketlerimiz de ellerini taşın altına koymaya başladılar. İnsanımızı ve ülke ekonomimizi gözeten tüm uygulamaları takdirle karşılıyoruz."

EN BAŞARILI BÜTÇE RAKAMLARI GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) verilen müjde, işverene sağılanan asgari ücret desteğinin artırılması, memur ve emekli maaşlarının enflasyonun üzerinde yüksek bir refah payıyla açıklanmasına rağmen Türkiye'nin başarılı bir bütçe performansıyla yola devam edeceğini anlattı. 2022 bütçe sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanacağını ve kendisinin de bir basın toplantısıyla yıllık değerlendirme yapacağını belirten Nebati, şunları kaydetti: "Sonuçları paylaştığımızda, bütçenin ne kadar güçlü bir şekilde yeni yılına devredildiğini ve aldığımız önlemlerle tarihi rekorlar kırarak bir yılı nasıl geride bıraktığını ortaya koymuş olacağız. EYT'nin maliyetini de memur ve emeklilere verdiğimiz refah payını da sırtlayabilecek durumdayız. Şunu söyleyebilirim; rakamlardan ziyade tarihi rekor... Şu ana kadar en başarılı bütçe gerçekleşmelerine şahit olacağız."

AVRUPA'DAKİ ÜRETİM TÜRKİYE'YE KAYIYOR

Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da birçok firmanın fabrikalarını kapattığına dikkat çeken Nebati, şöyle devam etti: "Bizde durum çok farklı. Birçok fabrikanın 2-3 yıllık siparişler aldığını duyuyorum. Siparişler Türkiye'ye kayıyor ve biz de sanayicilerimizin bu fırsatı kullanabilmesi için önemli destekler sağlıyoruz. Planlarını buna göre yapmaları lazım. Bizim insanımızın ekonomiye dair ilk baktığı yer dövizdir. Dövizde de dolar öne çıkıyor. Dolar arttı mı azaldı mı diye bakar. Arttıysa enflasyon artar, düşüyorsa enflasyonun etkisi azalır şeklinde yaklaşılıyor. Kur Korumalı Mevduat uygulamamız son derece başarılı oldu. Bugün döviz kurlarında olağanüstü bir artış, ya da olağanüstü bir düşüş beklentisi içinde olmak çok hatalı bir beklenti olur."

Etiketler : Nureddin Nebati EYT Döviz Türkiye
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