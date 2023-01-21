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21 Ocak 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 11:45:00

Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.

AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.

Etiketler : nureddin nebati ak parti kaçak içki
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