VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Sözleşmesi kriz çıkardı...
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetini kabul etti
Bakü'de İran'ın casus ağına yönelik operasyon
Bakan Nebati açıkladı: Çok önemli başarılara imza attık!
İsrail'in Cenin'e baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi öldürmesi bölgede şiddet olaylarını artırdı
Otel doluluk oranları 2022'de yüzde 28 arttı
Avro Bölgesi ekonomisi 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar liraya yapılandırma imkanı geliyor
Bakanlık tarafından yürütülen spor organizasyonlarında kafileler, yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek
Peru'da hükümet karşıtı protestolar
Türkiye'nin SİHA gündemi
TRT televizyon yayıncılığında 55 yılı geride bıraktı
"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi bugün açılacak
Muhalefette yeni kriz gündemi
Turizmde 2023 hedefleri açıklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika İsveç ve Finlandiya açıklaması!
Ege'de dengeler değişiyor mu?
Rusya'dan piyasayı şok eden karar: Satmayacağız
Emre Özdemir: Herkese ait bir metaverse olabilir
Müsiad Sameks 2023'te De Pozitif Seyrini Sürdürüyor
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
MHP lideri Bahçeli'den 14 Mayıs vurgusu: Hesap sandıkta görülecek
Dünyanın ilgi odağı oldu! Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi
31 Ocak 2023 Salı 15:31:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 15:31:00

Bakan Nebati açıkladı: Çok önemli başarılara imza attık!

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, etkin borç yönetimi anlayışı neticesinde, iç borçlanma senetlerine ilişkin olarak vadelerin uzadığını, maliyetin düştüğünü ve başarılara imza atıldığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık.

İç borçlanmamızın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimiz ile vadeyi 2021 yılında 53 aya; 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı Temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık.

2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmamızın ortalama maliyeti 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine geriledi.

TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi.

Etiketler : TL cinsi sabit getirili senetler borç stoğumuz Nureddin Nebati
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Paris'te büyüledi

Paris'te büyüledi
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Alışveriş stili

Alışveriş stili
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX