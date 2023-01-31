Bakan Nebati açıkladı: Çok önemli başarılara imza attık!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık.

İç borçlanmamızın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimiz ile vadeyi 2021 yılında 53 aya; 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı Temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık.

2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmamızın ortalama maliyeti 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine geriledi.

TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi.