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01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:00:00

Bakan Nebati: 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yılın başından bu yana asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin, "Biz bu düzenlemeyle 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asgari ücretten vergi alınmayacağına" ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vaadini geçen yıl başından bu yana uyguladıklarını belirten Nebati, "Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını dahi gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenlemeyle 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003'te yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyini kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016'dan beri sağladığımız ÖTV'siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti. Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor. Vaatlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum. Ben şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum. Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum."

Etiketler : nureddin nebati gelir vergisi damga vergisi
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