Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık." açıklamasında bulundu.