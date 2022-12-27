Bakan Nebati: 2021 yılında hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık." açıklamasında bulundu.
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