Bakan Muş'tan zincir market yöneticilerine fiyat uyarısı
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.
Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 26, 2022
Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr
Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.
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