İhracatta yeni rekor

Türkiye ekonomisindeki güçlenme devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Şubat ayı Ihracat rakamlarını açıkladı ve yeni rekoru duyurdu. Bakan Muş, Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 25 oranında arttığını söyledi ve ihracatın 20 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karadeniz'i istikrarsızlığa sürükleyen Ukrayna-Rusya geriliminin en kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Ukrayna ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşması ticari entegrasyonumuzun geldiği noktayı ortaya koyuyor.

Hem Rusya ve hem de Ukrayna Türkiye için önemli ticaret partnerleridir, ticari bağlar her geçen gün kuvvetlenmektedir. Ticari bağlar uluslararası bağlar için hayati öneme sahiptir. Önümüzdeki dönemde de bölgemizde ve dünyada barışa katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İhracatımız geçtiğimiz Şubat'a göre yüzde 25 oranında arttı.

Şubat ayında 20 milyar dolara ulaştı, tüm zamanların en yüksek Şubat ayı rakamı oldu. İthalatımız 28,1 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaretimiz 36,4 artışla 48,1 milyar dolara yükselti. Şubat ayında İthalat enerji hariç 20,1 milyar dolar. İhracatçı firma sayımız yıllık bazda 5 binden fazla artış gösterdi. Oldukça güçlü bir İhracat performansı ortaya konulmuştur. Orta Vadeli Program hedefimizi 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaştı.

Ekonomi genelinde gördüğümüz başarılar doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor. Mal ve hizmet ihracatında yaşanan %20,7 artışla net ihracatın büyümeye katkısı 4,8 puan olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisinde son 10 yılın en güçlü büyüme hızı yakalanmıştır.

Yüksek performansla Türkiye G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Sanayi üretimimiz yılda yüzde 14.4 oranında artış göstermiştir. Endekste 50'nin üzerindeki seviyeler büyüme sinyali olarak görülmektedir. Öncü göstergeler ekonomideki ivmenin devam ettiğini göstermektedir.

2021'de ortaya koyduğumuz ihracat başarısını sürdürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılında da hükümetimiz ve iş dünyamız ile el ele vererek başarıya ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.