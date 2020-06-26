Bakan müjdeyi verdi! 294 milyon lira bugün ödenecek

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz.

1 milyon 500 bin TL Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu,1 milyon TL Toprak Analizi,373 bin TL Organik Arıcılık desteği ödenecek.

Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz.