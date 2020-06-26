Bakan müjdeyi verdi! 294 milyon lira bugün ödenecek
Bakan Pakdemirli: 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;
256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz.
1 milyon 500 bin TL Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu,1 milyon TL Toprak Analizi,373 bin TL Organik Arıcılık desteği ödenecek.
Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz.
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