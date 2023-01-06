Bakan Kurum: Vatandaşımızın elini bırakmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki TOKİ konutlarının tesliminin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları...

Afetten zarar görmüş neresi varsa, yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa biz oraya gittik ve o kıvılcım sönene kadar vatandaşımızın elini bırakmadık

O gün yanan Kalemler Köyü bugün yeniden yemyeşil oldu

Antalya'ya son 20 yılda 32,5 milyar liralık yatırım yaptık.