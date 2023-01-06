Bakan Kurum: Vatandaşımızın elini bırakmadık
Bakan Kurum, "Afetten zarar görmüş neresi varsa, yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa biz oraya gittik ve o kıvılcım sönene kadar vatandaşımızın elini bırakmadık." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki TOKİ konutlarının tesliminin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları...
Afetten zarar görmüş neresi varsa, yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa biz oraya gittik ve o kıvılcım sönene kadar vatandaşımızın elini bırakmadık
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