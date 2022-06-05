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05 Haziran 2022 Pazar 08:43:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 08:43:00

Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatlarıyla ilgili yeni detay

Kaynak: Sabah

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyatlarına yönelik yapılan düzenlemeler, uygun ücretlendirmelerle vatandaşların arsa ve konut sahibi olmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır." dedi.

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gündemdeki önemli konulara değindiği açıklamalar:

KİRALARDAKİ DÜZENLEME

20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır.

VATANDAŞA AÇILACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazileri üzerinde çalışıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekliyle satışa çıkaracağız. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde, 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz.

PLASTİK POŞET UYGULAMASI

Poşet uygulamasıyla plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik bir azalma sağladık. Bu sayede sadece plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf elde edilirken, 22.746 ton sera gazı salımı da engellenmiştir.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ DÖRT KAT ARTTI

Mavi bayraklı plaj sayımız 2002'de sadece 151 iken bugün mavi bayraklı plaj sayısını 531'e çıkardık. Bunun yanı sıra 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesi de mavi bayrak almaya hak kazandı. 1994'te bu sayı kaçtı biliyor musunuz? 6 plaj, 9 marina. 2000'de ise 78 plaj, 12 marina vardı. Bu anlamda dünyada ülkemizi 3. sıraya taşıdık. Sıfır Atık Mavi projesinin başladığı günden bugüne kadar 135 bin ton deniz çöpü topladık.

İMARA AÇILMAYACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek. 2023'e kadar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına geldiğimizde 500 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız.

100 yılda yapılabilecek çevre yatırımlarını, 20 yıl gibi kısa bir sürede başarmış olan bir ülkeyiz.

Etiketler : Murat Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi kira fiyatları
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