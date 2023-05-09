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09 Mayıs 2023 Salı 14:23:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 14:23:00

Bakan Kurum: 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenliyoruz

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Tüm OSB'leri "Yeşil OSB"ye dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek "Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenliyoruz" dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde sanayide büyük atılım yapıldığını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün sanayisini gözeten, koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü, yine şunu çok iyi biliyoruz ki, üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde durur. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını yüzde 25,6'ya ulaştıran bir Türkiye var. Bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur." diye konuştu.

"SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM BELGESİ"

Avrupa Birliği'nin "Sanayide Yeşil Dönüşüm" diyerek Türkiye gibi ihracatçı ülkelere bazı zorunluluklar getirdiğini belirten Kurum, önümüzdeki dönemde sanayicilerin birinci gündeminin yeşil dönüşüm olacağını vurguladı.

Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicinin yanında olduklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye hedefiyle, içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel iklim dostu sanayi siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4 bin 120 dükkanı sıfır atık konseptiyle dönüştürdük. Aynı şekilde 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. 'İlk Evim, İş Yerim' Projesi kapsamında 29 ilimize 10 bin dükkan daha kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Sanayide yeşil dönüşüm uygulamalarından bahseden Kurum, 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın, alternatif ham madde olarak sanayide kullanımını sağladıklarını kaydetti.

Tüm organize sanayi bölgelerini (OSB) "Yeşil OSB"ye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin, yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu sayede, sanayimizi, dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüzbinlerce gencimize istihdam sağlayacağız."

"BU MİLLET LİDERİNE SADIKTIR, BU MİLLET LİDERİNE AŞIKTIR"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve vizyonuyla hareket ederek, "Üretim, ihracat, istihdam, kalite" diyerek çalıştıklarını anlattı.

Yabancı basının seçimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili attığı manşetlere işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Dün, 'Erdoğan gitsin manşetleri' atan yabancı gazeteler, bugün ne yazmış biliyor musunuz? '21 yıllık iktidarın ardından, Erdoğan'ın İstanbul'da 2 milyon insanı bir meydanda toplaması çok ilginç.' Çok ilginçmiş. Arkadaş, siz anlamazsınız bu sevdadan, siz bilmezsiniz bu sevgiyi. Bu millet liderine sadıktır, bu millet liderine aşıktır, bu millet ülkesini, liderini, sevdasını yarı yolda bırakmaz. İki gün önce, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret eden gazetelere de bakalım mı? Ne diyorlar? '2 milyon kişilik bu miting, dünyadaki en yüksek katılımlı şov olabilir.'. Bu şov değil şov, gerçek bu gerçek. Bu Recep Tayyip Erdoğan gerçeği. Bunu hazmedeceksiniz. Hadi gelin, Ümraniye'den, hep beraber, yabancı gazetelere bir manşet teklifi yapalım. Cezaevine attılar, e- muhtıra dayattılar, başaramadılar. 17-25 Aralık kumpası kurdular, ortalığı yakıp yıktılar, başaramadılar. 15 Temmuz'da darbeye kalktılar, ekonomik baskı kurdular başaramadılar. 14 parti toplanıp denediler, PKK ile, FETÖ ile kirli ittifak yaptılar. Yine de başaramadılar, bundan sonra da asla başaramayacaklar, kazanamayacaklar. İşte manşet, işte Ümraniye, işte millet, işte Türkiye."

Toplantıya Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, DES, KADOSAN, İMES, MODOKO, KEYAP, DUDULLU OSB'den sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Öte yandan Bakan Kurum, basına kapalı gerçekleşen günün ilk programında İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesinde sanayicilerle bir araya geldi.

Etiketler : murat kurum des sanayi sitesi sanayi yeşil dönüşüm belgesi
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