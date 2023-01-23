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23 Ocak 2023 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 12:20:00

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarla ilgili video paylaştı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları anlatan videoyu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, sosyal medya hesabından, "Dünyada beşinci, Türkiye'de birinci, çok yakında" ifadeleriyle paylaştığı videoya göre, ilk fidanları geçen yıl İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dikilen millet bahçesinin altyapı imalatlarının yüzde 95'i tamamlandı.

Sosyal donatıları 70 bin metrekarelik kapalı alana yayılan millet bahçesi, yüzölçümü olarak Türkiye'de birinci, dünyada beşinci sırada yer alacak.

Şehir parkında spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı ve sergi alanı, aşevi, kütüphane, millet kıraathaneleri yer alacak ve doğal ürünler yetiştirilecek.

Bahçede kuzey ve güney yönünde uzanan "Abıhayat" deresi, seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak.

Deprem riskine karşı da bahçede toplanma alanı kurulacak. Afet anında 40 bin çadır kurulabilecek ve 165 bin kişilik acil barınma alanı oluşturulabilecek.

Etiketler : murat kurum atatürk havalimanı millet bahçesi çalışma
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