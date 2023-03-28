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28 Mart 2023 Salı 14:10:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 14:10:00

Bakan Kurum: 11 ilimizin normale dönmesi, şehrin canlanması için ticari hayatın devamlılığı önemli

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin normale dönmesi amacıyla bölge esnafı için geçici iş yeri hazırladıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ilimizin normale dönmesi, şehrin canlanması için ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, Malatya'da süren geçici iş yerlerinden görüntüler de yer aldı.

"BÜTÜN ALTYAPIYI HAZIRLAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerinin yapımına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, geçici iş yerlerinin proje müdürü Barbaros Kosuf'un görüşleri de aktarıldı. Kosuf, "Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün altyapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Etiketler : murat kurum malatya esnaf

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