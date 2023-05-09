Bakan Kirişci'den Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesi paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Balıkesir Gönen Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesine tüzel kişilik kazandırdıklarını bildirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK JEOTERMAL KAYNAKLI SERA KÜMELENMESİ



Balıkesir Gönen Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesine, tüzel kişilik kazandırdık.



Ülkemize, Balıkesir'imize hayırlı olsun.



Böylelikle tüzel kişilik kazanan TDİOSB sayımız 38'e ulaştı.



8 bin dekar... pic.twitter.com/AY4sCOiLzm — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 9, 2023

Kirişci, Twitter hesabından, "Dünyanın En Büyük Jeotermal Kaynaklı Sera Kümelenmesi" başlığıyla videolu paylaşımda bulundu.

"Balıkesir Gönen Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera OSB projesine, tüzel kişilik kazandırdık. Ülkemize, Balıkesir'imize hayırlı olsun. Böylelikle tüzel kişilik kazanan tarıma dayalı ihtisas OSB (TDİOSB) sayımız 38'e ulaştı." bilgisini aktaran Kirişci, "8 bin dekar büyüklüğündeki ve yatırım maliyeti 10 milyar TL olan bu dev proje ile 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yıllık 250 bin ton sebze üretilecek. Ülkemizin jeotermal enerji gücünü üretime dönüştürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.