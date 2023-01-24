Bakan Kirişci: Yağış yetersizliği nedeniyle kriz söz konusu değil
Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağış yetersizliği nedeniyle şu an bir krizin söz konusu olmadığını, gerekirse depoların kullanılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Yağış yetersizliği ve barajların doluluk oranındaki düşüş hakkında konuşan Bakan Kirişci, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" sözlerini kullandı.
"KURAKLIK DEVAM EDERSE RİSK ARTAR"
Batı bölgelerinde çarşamba günü itibarıyla yağış beklendiğini dile getiren Kirişci, "Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" dedi.
Kuraklığın bitkisel üretimi çok etkilemediğini söyleyen Bakan Kirişci, kuraklığın devam etmesi halinde riskin artacağını söyledi.
- Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
- Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
- "İzmir İktisat Kongresi 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanacak"
- Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
- Serbest bölgeler 2022'de ihracata 11,4 milyar dolarlık katkı sundu
- "İstanbul Finans Merkezi'ni nisan ayına bitiririz"