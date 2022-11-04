Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.
Bu kapsamda, 459 milyon 300 bin 761 liralık TMO alım prim desteği, 34 milyon 470 bin 799 liralık bireysel sulama hibe desteği, 16 milyon 630 bin 300 liralık kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 596 bin 140 liralık sertifikalı tohum üretim desteği ve 493 bin liralık uzman eller proje desteği verilecek.
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