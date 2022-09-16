Ödemelerini bugün hesaplara yatacak

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16 Eylül 2022 Cuma 11:46:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 11:50:00

Bakan Kirişçi duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Kaynak: İHA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

Üreticilerin merakla beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci: "54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

Destek ödemesi yapılacak alanlar, sertifikalı tohum kullanımı ve hayvan hastalıkları tazminat desteği olarak açıklandı.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 54 milyon 843 bin 181
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