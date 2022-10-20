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20 Ekim 2022 Perşembe 10:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 10:05:00

Sistem değişikliğine gidildi! Bakan Kirişci'den gübre ve mazot müjdesi

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 'Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek.'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır."

"Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek."

"Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik"

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