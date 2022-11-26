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26 Kasım 2022 Cumartesi 14:35:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 14:35:00

Bakan Kirişci, alabalık ve midye yetiştiriciliği desteklerini artırdıklarını bildirdi

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alabalık ve midye yetiştiriciliğine verilen destekleri artırdıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından söz konusu desteklere ilişkin paylaşım yaptı.

Alabalık ve midye yetiştiriciliği desteklerini artırdıklarını belirten Kirişci, yeni destek tutarlarının yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer alan infografikteki bilgilere göre, tarımsal desteklemeler kapsamında, alabalık yetiştiricisi için kilogram başına 0,75 lira olarak uygulanan destek, yılda 50 ton altında proje kapasitesine sahip alabalık yetiştiricileri için yüzde 100 artırılarak 1,5 liraya yükseltildi. Aynı kapsamdaki destek, 50 ton üzerindeki proje kapasitesine sahip yetiştiriciler için 1 lira olarak uygulanacak.

Midye yetiştiriciliği için kilogram başına 10 kuruş olarak uygulanan destek, 50 kuruşa yükseltildi. Kapalı sistemde ve yeni türlerde 1,5 lira olarak uygulanan destek, kapalı sistemde üretim için 2 liraya, yeni türlerde üretim için 3 liraya çıkarıldı.

Toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği için 1 lira olarak uygulanan destek de 2 lira oldu.

Etiketler : vahit kirişci alabalık midye
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