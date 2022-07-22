Bakan Kirişci, 87 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 87 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Uzman Eller Proje Desteği ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda Kirişci, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Kirişci'nin paylaşımına göre, ödemelerin 68 milyon 234 bin 2 lirası Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, 9 milyon 236 bin 854 lirası Uzman Eller Proje Desteği, 9 milyon 551 bin 422 lirası Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında yapılacak.
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