Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 1800 liralık destek müjdesi

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29 Eylül 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 11:27:00

Bakan Kasapoğlu: Gençlere her ay 1800 lira beslenme desteği

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, GSB Yurtlarına yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı. Kasapoğlu, "Yurtlara başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlara yerleştirmiş oluyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız bu yılki rekor artışı 25 liradan 60 liraya 2,35 katlık artış bu anlamda gençlerimizin memnuniyetini ve ihtiyacını giderme noktasında hayırlı olmasını diliyorum.

HER AY BİN 800 TL DESTEK

Yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay bin800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hamdolsun hizmetine sunuyoruz.

Kahvaltıda da değişen tabaklar, beslenme desteği çerçevesinde gençlere ücretsiz sunuluyor. Farklı imkanlar da aynı süreç içinde devam ediyor. Kahvaltıya geç kalmış olanlara ücretsiz sandviç ve al götür tarzı uygulamayı da başlatmış bulunuyoruz.

Etiketler : Mehmet Muharrem Kasapoğlu GSB Yurtları 1800 lira beslenme desteği
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