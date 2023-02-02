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02 Şubat 2023 Perşembe 16:09:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 16:09:00

Bakan Karaismailoğlu: KÖİ projelerinde gelirlerimiz 2025'te ödemelerimizi geçecek

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Hava, kara, demir yolu ve denizcilik alanında kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan yatırımlarımız incelendiğinde, 2024'te elde edeceğimiz gelirler ve ödemeler başa baş noktasına gelecektir." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri" isimli programa video mesaj gönderen Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan reformlar ve yatırımlara değinerek, siyasi istikrarın Türkiye'yi güçlü kıldığını söyledi.

Programa, bugün açılışını yapacakları Afyonkarahisar-Şuhut Yolu töreni nedeniyle katılamadığını ve salona Afyonkarahisar'dan seslendiğini aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin, hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde pek çok ekonomik dalgalanmadan ve ataktan başarıyla çıkmayı başardığını kaydetti.

Karaismailoğlu, "Başarılı ekonomik performansı, genç nüfusu, yetişmiş iş gücü, liberal ve reformcu yatırım ortamı, gelişmiş altyapısı, avantajlı coğrafi konumu, her geçen gün ülkemizin gücüne güç katmaya devam etmektedir." dedi.

Yaşanan tüm sıkıntılara, küresel belirsizliklere ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen güçlü bir ekonominin inşası için uyguladıkları politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022'yi 254,2 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattıklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılı, bütün çabalarımızın karşılığını almaya başladığımız yeni bir mihenk taşı olacaktır. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 senesini, bağımsızlık mücadelemize yakışır biçimde geçireceğiz ve ülkemizin gücünün, şefkatinin, gelişmişliğinin bir yansıması olacak Türkiye Yüzyılı'na adımımızı hep beraber atacağız. Bugüne kadarki tüm hazırlıklarımız ve yeni vizyonumuzla 2023, ihracatta yeni rekorların geldiği bir sene olacaktır."

ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 1,7 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM

Adil Karaismailoğlu, bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde altyapı yatırımlarının yerinin ve öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizler de Bakanlık olarak bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımlarla bu eksiksiz, entegre, çevreci, konforlu ve yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren teknolojik altyapıyı sunmaktan gurur duymaktayız." dedi.

Ulaştırma alanında yaptıkları çalışmaların ülke ekonomisine sağladığı katkılara değinen Karaismailoğlu, son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları gibi yatırımları yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu modelle ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projeleri kamu kaynağı kullanmadan kısa sürede ülkeye kazandırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava yolu, kara yolu, demir yolu ve denizcilik alanında kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarımız incelendiğinde, 2024'te elde edeceğimiz gelirler ve ödemeler başa baş noktasına gelecektir. 2025'te gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektöründe kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen eserler sayesinde Hazinemize net nakit akışı sağlanacak, devletimiz ilave gelire kavuşacaktır."

"5G'Yİ ÜLKEMİZİN MİLLİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA GÖRÜYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son 20 yılda yerli ve milli üretim noktasında gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, 22 Ocak'ta açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun birçok ilke sahip olduğunu söyledi.

Artık metro hatlarının yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyonuna kadar her süreci milli ve yerli olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarını da yerli imkanlarla hayata geçireceklerini bildirdi.

Dünyada 2020-2025 yılları arasında operatörler tarafından mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının beklendiğini aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle bilişim ve telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi ile ilgili her türlü yatırımı stratejik yatırım olarak görmekteyiz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç var. 5G de bunların en önemlilerinden biri. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefledik. Ayrıca, 5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görmekteyiz. 5G'de yerli ve milli ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile iş birliği sağlayarak tüm paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza yön veriyoruz."

Türkiye'nin kalkınmasına; vatandaşlara iş ve aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar ve tüneller inşa ederek destek verdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Yaptığımız her yatırımın, gerçekleştirdiğimiz her projenin yerini bulduğunu çok iyi bilmekteyiz." dedi.

Etiketler : adil karaismailoğlu ulaşım iletişim 5g
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