Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hatta çalışacağını belirtirken, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecekti." ifadelerini kullandı.