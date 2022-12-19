Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Amasya'nın, Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Amasya'nın büyüyüp, geliştiğine, hava yolu ulaşımına talebin her geçen gün arttığına işaret eden Karaismailoğlu, terminal binası yenilenen Amasya Merzifon Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesinin 700 bin yolcuya yükseldiğini, check-in salonunun genişlediğini ve banko sayısının 6'ya çıktığını ifade etti.

Asya ve Avrupa arasındaki doğu batı koridorunda doğal bir köprü konumundaki, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının tam ortasında olan Türkiye'nin, söz konusu coğrafi üstünlüğüne sahip çıkmak için havacılık sektörünü ve faaliyetlerini genişlettiğini, havacılık altyapısını dünya standartlarının üstüne yükselttiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde havacılık alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. Son 20 yılda, havacılık sektöründeki kayıp yılları telafi ettik ve havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze de dönüştürdük. 2003-2021 döneminde sadece havacılık için yaptığımız 16,2 milyar dolarlık yatırım ülkemize büyük faydalar sağladı. Gayrisafi Milli Hasıla'ya 185 milyar dolar, üretime 402 milyar dolar katkı yaptık. Bu sürede yalnızca istihdam katkımız ise 7 milyona yaklaştı. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikasındaki değişimler ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bugün Türkiye'mizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi haline getirmeyi başardık."

HAVACILIK SEKTÖRÜ "TÜRKİYE YÜZYILI"NA HAZIR



Son 20 yılda sivil havacılıkta hayata geçirdikleri tarihi adımlarla Türkiye'nin dünya sivil havacılığında sınıf atladığını söyleyen Karaismailoğlu, "Devletimizin kasasından, milletimizin cebinden tek kuruş çıkmadan, 10,25 milyar avroluk yatırım ve 26 milyar avro kira geliri ile açıldığından bu yana ekonomik katkısı çarpan etkisiyle çok yüksek olan İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra 'Yap-İşlet-Devret' modeli ile ihale edilen Antalya Havalimanı'nda yine devletten bir kuruş çıkmadan yapılacak 765 milyon avroyu aşan yatırımı başlattık. 25 yıl işletme süresi karşılığı olarak toplam 8 milyar 555 milyon avro kira alacağız. Kira bedelinin yüzde 25'i, 2 milyar 138 milyon 750 bin avro Mart 2022 tarihinde devletimizin kasasına girdi. Tarihi projeleri, başarılı finans modelleriyle hayata geçirerek, 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yılda tamamlayarak sektörümüzü, Türkiye Yüzyılı'na hazırladık." diye konuştu.

Türkiye'nin sivil havacılığı pandemiden sonra en hızlı toparlanan ve faaliyetlerine kesintisiz ve aksaklık olmadan devam eden neredeyse tek ülke olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2021 yılında, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer alarak bu başarının en güzel ispatı olduğunu kaydetti.

"GÖZÜMÜZ TÜRKİYE YÜZYILI'NDA, GENÇLERİMİZE SUNACAĞIMIZ AYDINLIK GELECEKTEDİR"



Yüreklerinde millet aşkı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Başkaları kilometrelerce laf üretir, millete bir faydaları dokunmaz. Bizse işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar ve hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar, 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var. Gözümüz Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerimize sunacağımız aydınlık gelecektedir. Düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa edeceğiz."

Açılış törenine, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.