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11 Ekim 2022 Salı 16:42:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:42:00

Bakan Karaismailoğlu: Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Assos ve Troya tünelleri sayesinde onlarca keskin virajı olan Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla açılışını yaptığı Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin hizmete girmesi dolayısıyla Assos Tüneli önünde gerçekleştirilen törende katılımcılara hitap eden Karaismailoğlu, bölgede son dönemde yapılan ulaşım projelerini hatırlattı.

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Karaismailoğlu, 18 Mart'ta hizmete sunulan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve tüm dünyaya Türk mühendisliğinin kabiliyetini gösteren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün eser siyasetinin en önemlilerinden olduğunu söyledi.

Halkın teveccühüne de mazhar olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 7 ayda yaklaşık 1,5 milyon aracın kullandığını belirten Karaismailoğlu, bu köprünün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünellerini hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile tünellerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, "Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde hayata geçirdiğimiz bu proje Marmara ve Ege bölgelerinin lojistik kara yolu altyapısını oldukça güçlendirecektir. Assos ve Troya tünelleri sayesinde onlarca keskin virajı olan Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Ayrıca, 50 bin fidan dikerek bölgenin habitatına ek bir fayda sağladık." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından kendi kullandığı otomobille tünellerden geçiş yaptı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, siyasi partilerin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale kent merkezini Balıkesir ve İzmir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesimindeki 4 bin 100 metrelik Troya ve 1700 metrelik Assos tünelleriyle 50 dakikalık ulaşım süresi 5 dakikaya düşecek. Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan 9,6 kilometrelik yolun hizmete açılmasıyla Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

Etiketler : adil karaismailoğlu tören tünel ulaşım
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