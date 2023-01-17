"2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık"

Bakan Karaismailoğlu: 2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını belirterek, "Başkalarının 100 yılda yapamadığı dev projeleri ve dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi bir sürede tamamlayarak, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da hizmetine sunduk." dedi.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda yapımı devam eden Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" anlayışıyla açtığı yolda, kar kış demeden hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'yi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdun geleceğine ışık tuttuklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız bünyesindeki en önemli hizmet kollarından biri olan kara yolu taşımacılığı, ülkeler için en vazgeçilmez ulaşım modlarından biridir. Kara yolları hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kara yollarının çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çehresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda da rekabet avantajının elde edilmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.

Ekonomiye doğrudan katkı sağlayan, yüksek kalitede kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenlik hizmeti sunan, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, herkes için etkin bir kara yolu ulaşım imkanı için gece gündüz çalıştığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estiriyoruz. Öncülük ettiğimiz bu yatırımlar arasında, yüzde 60 ile büyük pay kara yollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık. Başkalarının 100 yılda yapamadığı dev projeleri ve dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi bir sürede tamamlayarak, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da hizmetine sunduk."

Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde gösterdikleri başarılarla Türkiye'yi uluslararası bir koridora çevirdiklerini ifade etti.

Dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını, ülkeyi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003 yılı öncesi 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki zor ayakta duran bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık. 2053'e geldiğimizde ise bölünmüş yollarımız 38 bin kilometreyi aşacak. Yol vermeyen vadileri viyadüklerle, dağları tünellerle aştık. Yol güvenliğini sağladık, insanımızın malını, her şeyden önemlisi de canını koruduk. Ayrıca, 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak 2023 yılında 93 kilometresi otoyol olmak üzere 401 km bölünmüş yol, 34 kilometre tünel, 24 kilometre köprü ve 1378 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yol yapmayı planlamaktayız. Bu hedeflerle 2023 yılı sonunda 3 bin 726 kilometresi otoyol olmak üzere toplam bölünmüş yol ağımızı 29 bin 392 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğumuzu ise 720 kilometreye çıkaracağız."

Bakan Karaismailoğlu, Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı ile de bu hedeflere bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktasında yer alan Kırıkkale'nin, başkent Ankara'nın doğuya açılan kapısı olduğuna dikkati çekti.

Bakanlık olarak Kırıkkale'nin hak ettiği gelişimi yakalaması, Kırıkkalelilerin yeni istihdam ve iş kapıları açan bu yatırımlardan sonuna dek faydalanması için kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı ile de il, ilçe ve sanayi merkezlerine daha hızlı ve güvenli bir ulaşım tesis edeceğiz. Projemiz, Ankara'nın doğusunda bulunan 47 şehir ile ulaşımını sağlayan Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu'nun 13-16. kilometreleri arasındadır. İşin kapsamında 1 köprülü kavşak ve 3 kilometre yol yer almaktadır. Kavşağı, 6 açıklıklı ve 190 metre uzunluğunda inşa ediyoruz. Sinyalize hemzemin kavşak olarak hizmet verecek kavşağın tamamlanmasıyla il, ilçe ve sanayi merkezlerine daha hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Transit trafikte yaşanan gecikmeler ortadan kaldırılacaktır. Hızla, titizlikle, üstün bir çabayla sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda projemizi nisan ayında bitirerek milletimizin hizmetine sunacağız."

Karaismailoğlu, güçlü bir ulaştırma sisteminin Türkiye'de inşa edilmesinde önemli görevler üstlenip toplum refahına hizmet eden herkese teşekkür ederek, bakanlık olarak 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda büyük ulaştırma projesini hayata geçirip halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu'na, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve bakanlık yetkilileri de eşlik etti.