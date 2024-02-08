Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen "6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm sürecini doğru okuyabilen işletmelerin, verimliliklerini artırarak ulusal ve küresel düzeyde rakiplerinden bir adım önde olduklarını ifade etti.

Dijital dönüşümü, işletmeleri güçlendirecek, küresel düzeyde rekabetçiliklerini artıracak fırsat olarak gördüklerini belirten Kacır, "Firmalarımızın dönüşümünü destekleyen, dijital dönüşüm teknolojilerinde üretim kabiliyetlerimizi güçlendiren programları hayata geçiriyoruz. Bilim ve teknolojide öncü kuruluşumuz TÜBİTAK ile son 22 yılda dijital dönüşüm alanında 9 binden fazla projeye 54 milyar lira katkı sağladık." dedi.

Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla üretimi için yaptıkları "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, cari açığı yıllık 1,8 milyar dolar azaltacak 42 projeyi desteklediklerini anlattı.

"FİNANSMAN DESTEKLERİNİ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Katma değeri yüksek ürünleri üreten yatırımcılar için yakın zamanda "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu mekanizma ile yatırımcılarımıza TCMB ile uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisi imkanı sağlıyoruz. Teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan 'Stratejik Öncelikli Ürün Listesi'ni ve 261 başlıktan oluşan 'Teknoloji Alanları Listesi'ni kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki süreçte, işletmelerimizin üretkenliğini artırma ve ülkemizin değer yaratan üretim gücünü daha da pekiştirme hedefiyle ileri teknoloji ve yüksek katma değere odaklanan yatırımlar için sunduğumuz finansman desteklerini kesintisiz devam ettireceğiz."

Kacır, yakın zamanda başlatacakları "Dijital Dönüşüm Destek Programı"nın, yatırım teşvik sisteminin ana uygulamalarından biri haline geleceğini, program aracılığıyla dijital dönüşüme yönelik yatırımları öncelik haline getireceklerini ifade etti.

KOBİ'ler başta olmak üzere, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için 8,2 milyar avro bütçeli "Dijital Avrupa Programı"na katıldıklarına işaret eden Kacır, "Bu program sayesinde işletmelerimize ülkemizde hayata geçirilecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri aracılığıyla, Avrupa genelindeki gelişmiş altyapılara erişim imkanı sunacak, yatırım öncesi test gerçekleştirme ve yatırımcı bulma desteği sağlayacağız." diye konuştu.

"182 GİRİŞİME TOPLAM 590 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK"



Kacır, 8 olan model fabrika sayısını 14'e çıkaracaklarını bildirdi.

"Sektör Kampüste" programı ile 93 firmayı 84 üniversite ile eşleştirdiklerini ifade eden Kacır, programı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile kalıcı olarak yapılandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kacır, Bakanlık olarak sağladıkları desteklerle teknoloji ve inovasyon altyapısını güçlendirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her ölçekteki şirketi, AR-GE ve yenilikle buluşturuyoruz. 22 yılda sayılarını 2'den 101'e yükselttiğimiz teknoparklarımız bugün 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlar bir kaldıraç etkisi oluşturdu. Böylelikle bu girişimler toplam 23 milyar lira sermaye kaynağına erişti."

"TECH-INVESTR PROGRAMI'NDA 4,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM SERMAYESİ HAREKETE GEÇTİ"



TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteği ile 2 bin 293 teknoloji girişimi kurulduğunu kaydeden Kacır, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile başlattıkları "Tech-InvesTR Programı"nda 4,6 milyar liralık yatırım sermayesini harekete geçirdiklerini ifade etti.

Kacır, AR-GE teşviklerinden yüksek düzeyde yararlanan merkezlerle teknopark firmalarının, erken aşama teknoloji girişimlerine 755 milyon lira yatırım ortaklığı gerçekleştirdiğini belirtti.

Turcorn 100 programını başlattıklarını da hatırlatan Kacır, "2030 yılına kadar ülkemizden çıkaracağımız 100 bin teknoloji girişimi içinden 100 girişimin milyar dolar değeri aşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kacır, 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, finans teknolojilerinden uzay endüstrisine kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin ilk astoronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği ilk insanlı "Uzay Bilim Misyonu"na da değinen Kacır, ufkun ötesinde bu tür programlarla Türkiye Yüzyılı'nı bilim insanları, girişimciler ve gençlerle inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Kacır, açılışın ardından, fuarda eğitim, tarım, sağlık ve finans teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin stantlarını ziyaret etti.

Bakan Kacır, sağlık teknolojileri hakkında çalışmalar yürüten bir firmanın AISHA (AYŞE) isimli yerli yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdiği sağlık asistanını da denedi.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) model fabrika standına da uğrayan Kacır, fuara katılanlarla da sohbet etti.