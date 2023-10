Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, karşılıklı saygı, işbirliği ve halkların ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla gelişen birlikteliğin yatırımlar ve ticarete yansımalarının daha güçlü olacağını söyledi.

Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan dost ülkeler arasındaki ticaret ve işbirliğinin, sadece ortak ekonomik refahı değil, milletlerin kardeşliğini de pekiştirdiğini dile getiren Kacır, "İki devlet arasındaki bu kardeşlik bağı, aynı zamanda Türk dünyası arasındaki dayanışmanın da güçlenmesine vesile olmakta. İki ülkenin üst düzey yöneticilerini ve iş dünyasını bir araya getiren bu forum ile gücünü ortak tarihimizden ve kültürümüzden alan ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." diye konuştu.

Kacır, taraflar arasındaki ticaret hacminin 2022'de gerçekleşen 2,1 milyar dolar seviyesinden 5 milyar dolara en kısa sürede çıkmasını ve Türkmenistan'daki Türk yatırımlarının sayısının artmasını hedeflediklerini söyledi.

Türk müteahhitlerin en fazla iş yaptığı ülkelerden birinin Türkmenistan olduğunu anlatan Kacır, Türk inşaat şirketlerinin bu zamana kadar Türkmenistan'da üstlendiği projelerin değerinin 50 milyar doları aştığını bildirdi.

Kacır, Türk firmaların Türkmenistan'da, birçok sanayi tesisi dahil olmak üzere, 1000'den fazla projede sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Arkadağ Şehri başta olmak üzere, yeni projelerde Türkmenistan'a katkı sunmayı sürdürmelerini temenni ediyoruz. Türk firmalarımız ve yatırımcılarımız, Türkmen kardeşlerimizin kalkınma yolculuğunda kendilerine destek olmaya her zaman hazır. Yatırımcılarımız, Türkmenistan'ın önemli fırsatlar içeren büyüyen bir pazar olduğunun farkında. 1992'de imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın yenilenmesi, devlet başkanlarımızın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için önemli bir adım olacak. Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaştığımız Türkmen dostlarımızı Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz."

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 21 yılda sanayi, teknoloji, inovasyon alanlarında küresel krizlere dayanıklı bir ekonomi, güçlü AR-GE, inovasyon ve üretim ekosistemi inşa ettiklerini dile getirdi.

Toplam ihracatın 254 milyarı doları aştığının altını çizen Kacır, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına daha kuvvetli adımlar atarak gireceğiz ve büyümeye devam edeceğiz." dedi.

"YEŞİL PROJELERDE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ"



Bakan Kacır, Türkiye'nin coğrafyasında yaşanan savaşlara rağmen ekonomisini ve yatırım iklimini güvende tutmayı başardığına işaret ederek, bu güven ve sağlamlığın, özellikle dost ülke Türkmenistan ile kurdukları ticari ve ekonomik işbirlikleriyle daha da güçleneceğini belirtti.

Türkmenistan'ın, enerji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çeken Kacır, Türkmen doğal gazının Avrupa pazarına ulaştırılmasına yönelik ortak çabaları sürdüreceklerini bildirdi.

Akıllı ve yeşil konsepte uygun inşa edilen "Arkadağ" şehrinin açılış töreninde, Türkmenistan'ın çevreci teknolojileri uygulamadaki kararlılığını yakından gördüklerini hatırlatan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeşil projelerde de Türkmen dostlarımızla somut işbirliklerimizi artırmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geliştirdiğimiz her politika, her program ve her lider teknolojide yeşil dönüşümü, yeşil yatırımları odak noktamıza alıyoruz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg, bunun en büyük kanıtı. Türkiye güneş paneli üretiminde dünyada 4., Avrupa'da lider. Kardeş ülkemizin enerji yatırımlarını çeşitlendirme girişimlerini desteklemeye ve ülkelerimiz arasındaki güçlü bağı, teknoloji ve AR-GE ile taçlandırmaya hazırız. Milli gelirimizin yüzde 1,4'ünü AR-GE'ye ayırıyoruz. Ülkemizden çıkan ve değeri milyar doları aşan 7 Turcorn var. Dost ve kardeş ülkelerle teknoloji ve inovasyon alanında işbirliklerine imza atıyoruz. Bilişim Vadisi'nin kurduğu ve İstanbul'dan Bakü'ye uzanan mega teknoloji koridoruna, kardeş ülkemiz Türkmenistan'ın da dahil olmasını isteriz. İki ülkenin kalkınmasına hizmet edecek her türlü işbirliğinde var olmaya hazırız."

"KOSGEB İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA EYLEM PLANI İMZALANACAK"



KOSGEB ile "Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği" arasında, "KOBİ'ler Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine ilişkin Eylem Planı"nı imzalayacaklarını bildiren Kacır, bu anlaşmalar doğrultusunda, yeni iş fikirlerinin ve projelerin somutlaşması ve hayata geçmesi için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Kacır, iki ülke arasındaki her somut işbirliğinin, Türk dünyasını birbirlerine yakınlaştıran değerli bir adım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte kurduğumuz her fabrika, her altyapı, her bina; kardeşliğimizi perçinleyen projelerdir. 3 gün sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda ilelebet var olacak ve her daim kardeş Türkmenistan'ın yanında olacak. Aralıkta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eş başkanlığında gerçekleşecek Ekonomik Konsey Toplantısı'na kadar çok sıkı hazırlık yapacağız ve tarihi ortak yatırım anlaşmalarına birlikte imza atacağız."